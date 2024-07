Justiz-Mitarbeiterin lässt Akten verschwinden: Jetzt droht ihr jahrelanger Knast

Düsseldorf - Eine ehemalige Mitarbeiterin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat nun selbst die Justiz am Hals!

Akten wie diese ließ die Frau aus Überforderung verschwinden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die Frau soll als Servicekraft über acht Monate hinweg aus Überforderung heraus Akten versteckt sowie deren Fristen auf eigene Faust verlängert haben.

Als Folge davon könne ein mutmaßliches Sexualdelikt nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden, teilte das Amtsgericht mit.



Am 15. Juli muss sich die Frau am Amtsgericht in Düsseldorf verantworten. Der Kölnerin werden Verwahrungsbruch und Strafvereitelung vorgeworfen.

Die Angeklagte sei von November 2022 bis Juli 2023 als Servicekraft in einer Geschäftsstelle der Düsseldorfer Anklagebehörde eingesetzt gewesen, die vor allem Jugend- und Sexualstrafsachen bearbeitet.