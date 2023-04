Porno-Streit nimmt kein Ende! Sexfilm-Anbieter wegen Jugendschutz vor Gericht

Düsseldorf – Noch kein Ende in Sicht: Der juristische Streit über die Verbreitung pornografischer Internetangebote aus dem EU-Ausland und den Jugendschutz in Deutschland dürfte sich noch länger hinziehen.

Die Macher großer Pornoportale wie xHamster weigern sich seit Jahren, ihren Präsentationen einen wirksamen Jugendschutz vorzuschalten. © Annette Riedl/dpa

Im Hauptsacheverfahren am Verwaltungsgericht Düsseldorf machte die Vorsitzende Richterin Maria Appelhoff-Klante am heutigen Dienstag deutlich, dass sie eine Berufung am Oberverwaltungsgericht zulassen werde, "egal in welche Richtung die Kammer entscheiden wird".

Denn es fehle in diesem Bereich bisher eine "höchstrichterliche Rechtsprechung". Eine Entscheidung fällten die Richter in Düsseldorf zunächst nicht.

Vor dem Verwaltungsgericht klagen drei Gesellschaften mit Sitz in Zypern, die Porno-Portale mit vielen Millionen Nutzern betreiben, gegen die nordrhein-westfälische Landesanstalt für Medien (LfM). Die Landesanstalt hatte ihnen unter Verweis auf das Jugendschutzgesetz untersagt, pornografische Internetangebote ohne Altersverifikation in Deutschland zu verbreiten.

Die Landesanstalt fordert von den Portalbetreibern unter anderem, bei der Verbreitung pornografischer Inhalte geschlossene Nutzergruppen einzurichten, die nur für Erwachsene zugänglich sein dürften.