Trotz Kohleausstieg: Energiekonzern RWE darf Sündenwäldchen bei Hambacher Forst roden

Bis 2030 darf im ehemaligen Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen noch Braunkohle abgebaut werden. © Henning Kaiser/dpa

Das Gericht hat die Rodung des Sündenwäldchens am Braunkohletagebau Hambach erlaubt und laut einer Mitteilung einen Eilantrag des NRW-Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gegen den Hauptbetriebsplan für den Tagebau abgewiesen.

Damit dürfe der Plan umgesetzt werden, wozu auch die Rodung des Waldstückes in der ehemaligen Ortslage Manheim, einem Stadtteil von Kerpen, gehöre, teilte das Gericht mit. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Der Energiekonzern RWE will dort Kies gewinnen, um die Böschungen des teils rund 400 Meter tiefen Tagebaus zu stabilisieren. Dort soll nach Beendigung des Kohleabbaus ab 2030 Wasser eingeleitet werden, um das Tagebauloch langfristig in einen See zu verwandeln.

Der BUND hatte seinerseits Belange des Naturschutzes vorgetragen, um die Rodung zu verhindern.