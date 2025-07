Frau erstochen und wochenlang in Regentonne aufbewahrt: Gericht fällt Urteil

Alles in Kürze

Trier - Weil er seine Frau getötet und die Leiche wochenlang in einer leeren Regentonne in der Wohnung aufbewahrt hat, ist ein Mann vom Landgericht Trier zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden.

Wochenlang soll der 49-Jährige die Tote in einer Regentonne in seiner Wohnung aufbewahrt haben. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Die Richter legten dem 49-Jährigen Totschlag zur Last. In dem Prozess hatte der Angeklagte gestanden, seiner Frau im Oktober vergangenen Jahres in dem leeren Wasserfass tödliche Messerstiche zugefügt zu haben.

Die Tat habe er auf Wunsch seiner Frau begangen, die schon lang psychisch krank gewesen sei und angeblich sterben wollte.

Laut Anklage soll der Mann die Leiche seiner Frau wochenlang in der 200-Liter-Tonne in der Wohnung aufbewahrt haben. Aufgrund starker Geruchsentwicklung habe er die Tonne mit Folie und Klebestreifen abgedichtet. Später habe er dann den Nebenraum in der Wohnung ebenfalls zugeklebt.

Oberstaatsanwalt Eric Samel hatte zum Prozessauftakt von "einer tragischen Konstellation" gesprochen. Es habe aber an dem Tattag kein ausdrückliches Tötungsverlangen des Opfers vorgelegen.

Die Tat soll Mitte Oktober 2024 in Trier passiert sein. Anfang Dezember hatte sich der Angeklagte dann selbst bei der Polizei angezeigt.