Leichen am Rodder Maar: So schildert das Killer-Paar die Morde

Koblenz/Landkreis Ahrweiler - Der 41 Jahre alte Angeklagte hat im Mordprozess gegen ein ehemaliges Paar zugegeben, zwei Menschen getötet zu haben. "Ich habe großes Unrecht getan", sagte der Mann zu Beginn des Prozesses am Landgericht Koblenz .

Im Oktober waren die beiden verbrannten Leichen am Rodder Maar im Landkreis Ahrweiler entdeckt worden. © Thomas Frey/dpa

Er und eine 51 Jahre alte Frau sind wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes in zwei Fällen angeklagt. Am ersten Prozesstag unterschieden sich die von der Staatsanwaltschaft und den Angeklagten vorgetragenen Versionen der Taten deutlich.

Laut Anklage soll das damalige Paar die zwei Männer aus Habgier und Heimtücke getötet haben. Beide Opfer im Alter von 61 und 28 Jahren kannten demnach die Angeklagte - hatten miteinander aber nichts zu tun.

Im Oktober 2024 waren zwei verbrannte Leichen am Rodder Maar im Landkreis Ahrweiler gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft sollen die deutschen Angeklagten die beiden Männer in einer Holzkiste dort hingebracht und verbrannt haben.

Das Paar habe an das vermeintliche Vermögen des einen Mannes kommen wollen. Nach der Tat hätten sie versucht, einen Laptop und ein E-Bike des Opfers zu verkaufen.

Bei dem anderen Mann habe das Paar verhindern wollen, dass er in das Haus der Angeklagten ziehe. Beide sollen sie an zwei unterschiedlichen Tagen in das Untergeschoss des Hauses gelockt haben.

Dort habe der Angeklagte einen Mann mit einem Messer und einem Vorschlaghammer, den anderen mit einem Fausthammer und einem Vorschlaghammer verletzt und getötet. Die Frau habe die Hand- und Fußgelenke der Männer mit Paketklebeband gefesselt.