Kläger will wegen Made im Essen Entschädigung für Urlaubsreise: Das sagt das Gericht

Koblenz - Insekten im Essen, gesperrte Rutschen, kein Zutritt zu Restaurants - doch das Landgericht Koblenz sieht keinen Reisemangel. Nur ein Detail bringt dem Kläger eine kleine Entschädigung.

Eine Made im Essen reichte jedenfalls nicht für eine Reise-Entschädigung. (Symbolfoto) © Bild-Montage: 123rf/akova, 123rf/trexec

Damit wurde ein Urteil des Amtsgerichts Betzdorf bestätigt. Ein Urlauber hatte nach einer Pauschalreise in die Dominikanische Republik eine Minderung des Reisepreises verlangt.

Er sah die Minderung in mehreren Fällen begründet: Sein fünfjähriger Sohn durfte aus Sicherheitsgründen eine Wasserrutsche wegen einer Mindestgrößenregelung nicht nutzen und hatte keinen Zutritt zu den ausschließlich Erwachsenen vorbehaltenen À-la-carte-Restaurants.

Außerdem entdeckte die Ehefrau des Klägers in ihrem Essen einmal ein Fluginsekt und einmal eine Made.