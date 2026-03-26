Kurz vor Prozessbeginn: Angeklagter befördert Anwalt mit Kopfstoß ins Krankenhaus

Dessau-Roßlau - Ein Angeklagter hat im Landgericht Dessau-Roßlau kurz vor Beginn einer Hauptverhandlung seinen Verteidiger angegriffen und verletzt.

Der Verhandlungstermin vor dem Landgericht am Donnerstag wurde aufgehoben. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 46-Jährige habe seinem Anwalt im Gewahrsamstrakt unvermittelt einen Kopfstoß ins Gesicht versetzt, teilte das Gericht mit.

Der Rechtsanwalt erlitt demnach eine stark blutende Verletzung und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verhandlungstermin wurde aufgehoben.

Nach dem Vorfall wurde der 46-Jährige vorläufig untergebracht.