Kurz vor Prozessbeginn: Angeklagter befördert Anwalt mit Kopfstoß ins Krankenhaus
Von Daniel Josling
Dessau-Roßlau - Ein Angeklagter hat im Landgericht Dessau-Roßlau kurz vor Beginn einer Hauptverhandlung seinen Verteidiger angegriffen und verletzt.
Der 46-Jährige habe seinem Anwalt im Gewahrsamstrakt unvermittelt einen Kopfstoß ins Gesicht versetzt, teilte das Gericht mit.
Der Rechtsanwalt erlitt demnach eine stark blutende Verletzung und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verhandlungstermin wurde aufgehoben.
Nach dem Vorfall wurde der 46-Jährige vorläufig untergebracht.
Dem Mann wird eine Reihe von Straftaten vorgeworfen, darunter versuchte räuberische Erpressung, räuberischer Diebstahl und Körperverletzung.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa