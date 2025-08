Pornos gedreht, Tochter geschwängert: Horror-Eltern schweigen vor Gericht

Alles in Kürze

Der angeklagte Antonio T. (40) wurde aus der U-Haft in Leipzig zum Prozess nach Zwickau gebracht. © Uwe Meinhold

Die Anklage: ein einziger Albtraum. Tochter Emelie (14, Name geändert) soll von Vater T. seit 2022 vergewaltigt worden sein, beim ersten Mal sei sie zwölf gewesen. Die Stiefmutter soll bei mindestens einer Tat in der Wohnung in einem Plauener Hochhaus die Tür verriegelt haben.

Besonders erschütternd: Emelie wurde schwanger – nach einer Vergewaltigung durch ihren eigenen Vater. Das Kind kam nicht zur Welt.

Der ein Jahr jüngere Sohn Paul (13, Name geändert) wurde laut Ermittlungen ebenfalls Opfer schwerer sexueller Gewalt. Über 100 kinderpornografische Bilder fanden die Ermittler zudem auf den Handys der Angeklagten.

Beide schwiegen zum Prozessauftakt eisern, T. hörte kopfschüttelnd und mit gesenktem Blick, was ihm Staatsanwältin Angelina Kammerloher (35) vorhielt.