Rabiater Traktorfahrer prügelt auf Stiefvater ein: Ein Kumpel filmte die Tat sogar

Görlitz - Dieser Familienzoff endete auf der Anklagebank im Landgericht Görlitz . Dylan S. (23) griff im Januar seinen Stiefvater (47) an. Nun muss der Traktorist hinter Gitter.

Dylan S. (23) muss nun für mehrere Jahre hinter Gitter. © kmk

Es war gegen Mitternacht, als Dylan nahe der Aral-Tankstelle in Zittau auf das Opfer einprügelte.

Ein Kumpel filmte die Tat sogar: Auf dem im Prozess gezeigten Video ist zu sehen, wie der Stiefvater zu Boden geprügelt und geschlagen wird. Irgendwann kniete Dylan auf dem Opfer.

Dabei sollen Worte wie: "Ich mache dich tot und ich werfe dich in den Fluss", gefallen sein. Laut Anklage wollte der Täter Handy und Geld rauben. Erst als der (filmende) Freund Dylan drängte, aufzuhören, ließ er von seinem schwer verletzten Stiefvater ab.

Im Prozess räumte der Angeklagte die Vorwürfe ein, erklärte aber, er habe viel Alkohol getrunken und deshalb Erinnerungslücken.