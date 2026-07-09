Rabiater Traktorfahrer prügelt auf Stiefvater ein: Ein Kumpel filmte die Tat sogar
Görlitz - Dieser Familienzoff endete auf der Anklagebank im Landgericht Görlitz. Dylan S. (23) griff im Januar seinen Stiefvater (47) an. Nun muss der Traktorist hinter Gitter.
Es war gegen Mitternacht, als Dylan nahe der Aral-Tankstelle in Zittau auf das Opfer einprügelte.
Ein Kumpel filmte die Tat sogar: Auf dem im Prozess gezeigten Video ist zu sehen, wie der Stiefvater zu Boden geprügelt und geschlagen wird. Irgendwann kniete Dylan auf dem Opfer.
Dabei sollen Worte wie: "Ich mache dich tot und ich werfe dich in den Fluss", gefallen sein. Laut Anklage wollte der Täter Handy und Geld rauben. Erst als der (filmende) Freund Dylan drängte, aufzuhören, ließ er von seinem schwer verletzten Stiefvater ab.
Im Prozess räumte der Angeklagte die Vorwürfe ein, erklärte aber, er habe viel Alkohol getrunken und deshalb Erinnerungslücken.
Dylan wurde zu drei Jahren Haft verurteilt
Er habe vermutlich nur das Handy der Schwester zurückhaben wollen, welches der Stiefvater zuvor weggenommen hätte. Es sei eine "Abreibung" gewesen, weil sich viel Groll aufgestaut hatte. "Ich wurde oft vom Freund meiner Mutter verprügelt", so Dylan, der zuletzt in Zittau wohnte.
Der Staatsanwalt hatte ihn wegen versuchten Raubes angeklagt, die Kammer zog anfangs gar versuchten Mord in Betracht. Nachweisbar war das alles allerdings nicht.
Verurteilt wurde Dylan nun wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft.
Titelfoto: kmk