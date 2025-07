Bei Sprachkurs für Asylbewerber kennengelernt: Mann erwürgt seine Lehrerin

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann (38) wegen Mordes angeklagt und war davon ausgegangen, dass er die 66-Jährige aus Eifersucht getötet hatte. © Bernd Weißbrod/dpa

Der Mann erwürgte die Sprachlehrerin, mit der er eine intime Beziehung hatte, nach Überzeugung des Gerichts Mitte Oktober 2024 in ihrer Wohnung in Nürtingen. Nach der Tat habe er die Leiche der 66-Jährigen in einen Bettdeckenüberzug gewickelt und in den Neckar geworfen, sagte die Richterin nach der Verkündung des Urteils.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen Mordes angeklagt und war davon ausgegangen, dass er die Frau aus Eifersucht getötet hatte. Weil man das Motiv für die Tat aber nicht sicher habe feststellen können, sei sie als Totschlag zu werten, erklärte die Richterin.

Der Angeklagte hatte sich einem Gerichtssprecher zufolge in seiner Aussage auf eine Überforderungssituation berufen: Er habe sich im Streit gegen die Frau gewehrt und habe sie nicht töten wollen.

Dieser Erklärung folgte das Gericht nicht. Wer einen anderen Menschen über mehrere Minuten würge, wähle nichts andere als dessen Tod, so die Richterin.