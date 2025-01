Mit Spielzeug Anschlag trainiert? Angeklagter besorgte hochexplosive Mischung!

Stuttgart - Ist Baden-Württemberg einem Anschlag entgangen? Mit einem Spielzeughubschrauber soll ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Esslingen für einen Sprengstoffanschlag trainiert haben.

Der Angeklagte (27) muss sich nun vor Gericht verantworten. Er wird von Rechtsanwalt Klaus Schroth verteidigt. © Bernd Weißbrod/dpa

Der 27-Jährige habe geplant, einen explosiven Sprengsatz mit einer Drohne in der Luft zum Ort eines Anschlags zu fliegen und dort mit einem ferngesteuerten Autoschlüssel auszulösen, sagte die Bundesanwältin bei der Anklageverlesung gegen den Iraker vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart. Konkretere Anschlagspläne hatte der Iraker laut Generalbundesanwalt aber nicht.

Der Mann war bereits Mitte Juni in Esslingen nach mehrmonatiger Beobachtung festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Laut Bundesanwaltschaft ist er bereits seit acht Jahren Mitglied des IS. Zunächst soll er im Irak und an anderen Orten Wachdienste übernommen und auch an Kämpfen beteiligt gewesen sein.

Spätestens im Oktober 2022 sei er über die Türkei nach Deutschland gekommen, um sich dort wie ein sogenannter Schläfer auf einen Anschlag vorzubereiten.