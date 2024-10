18 Frauen und ein Kind betroffen: Serienvergewaltiger vor Gericht

Erfurt - Ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger soll sich an 18 Frauen vergangen haben. Im November steht er in Erfurt vor Gericht.

Im November soll der Prozess gegen den mutmaßlichen Serienvergewaltiger starten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Im November soll deshalb ein Prozess gegen den heute 34-Jährigen beginnen, wie aus einer Übersicht des Landgerichts Erfurt hervorgeht. Die K.-o.-Tropfen soll er mutmaßlich aus Reinigungsmitteln hergestellt haben.

Vorgeworfen werden dem Mann mindestens 29 Fälle, bei denen er sich an 18 Frauen vergangenen haben soll.

Dazu kommen noch andere Vorwürfe, wonach der Angeklagte in seiner Wohnung gemeinsam mit einem anderen, gesondert verfolgten Mann zwei bewusstlose Frauen vergewaltigt haben soll. Zudem soll es sich bei einem mutmaßlichen Opfer des 34-Jährigen um ein Kind gehandelt haben.

Der Tatzeitraum liegt im Jahr 2013 sowie im Zeitraum von April 2022 bis September 2023. Der Mann soll sowohl in Diskotheken als auch in seinem Umfeld Frauen K.-o.-Tropfen in Getränke geträufelt haben, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Zu den Übergriffen soll es unter anderem in Erfurt gekommen sein.