Ehemaligem Erzieher wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen

Über Jahre hinweg soll der Mann (38) ihm anvertraute Jungen sexuell missbraucht haben. © Silvio Dietzel

Der 38-Jährige soll über Jahre hinweg ihm anvertraute Jungen sexuell missbraucht haben. Thomas Z. war damals unter anderem in einem Kinderheim in Ebeleben beschäftigt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann 27-fachen sexuellen Missbrauch von Kindern, 30-fachen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie 17-fachen sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, Vergewaltigung, sechsfachen sexuellen Missbrauch von Jugendlichen und den Besitz kinderpornografischer Inhalte vor. Angeklagt sind insgesamt 82 Fälle.

Der Angeklagte soll sich an insgesamt acht Jungen im Alter zwischen sechs und 14 Jahren vergangen haben. Tatorte sollen dabei das Kinderheim in Ebeleben und das Haus der Jugend in Sondershausen gewesen sein.