10.08.2023 12:06 Familienhaus in Silvesternacht angezündet, Vater stirbt: Sohn soll lange im Knast schmoren

In der Silvesternacht 2022 zündete ein damals 35-Jähriger sein Familienhaus an, eine Person starb. Nun soll er für elf Jahre in Haft.

Gera - In der Silvesternacht 2022 zündete ein damals 35-Jähriger sein Familienhaus an, eine Person starb. Nun soll er nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für elf Jahre in Haft. Dem Angeklagten (36, rechts) droht eine lange Haftstrafe. © Bodo Schackow/dpa Darüber hinaus plädierte die Anklagebehörde am heutigen Donnerstag vor dem Landgericht Gera wegen des Drogenkonsums des Mannes für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Der Angeklagte soll nach einem heftigen Streit mit seinem Vater das gemeinsame Familienhaus im Ortsteil Pottiga (Saale-Orla-Kreis) angezündet haben. In dem Haus wohnte er mit seinen Eltern, seiner Frau sowie seinen beiden Kindern. Der Vater des Angeklagten starb später im Krankenhaus, seine Mutter erlitt schwerste Verletzungen. Der heute 36-Jährige hatte in dem Prozess eingeräumt, Benzin in der Küche verschüttet zu haben. Allerdings wisse er nicht, wie sich das Feuer entzündet habe. Der Angeklagte wollte nach eigener Aussage seinem Vater nur damit drohen, das Haus abzufackeln. Gerichtsprozesse Thüringen Sohn zündet Familienhaus an: Vater stirbt, Mutter monatelang im Koma Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Benzin auch angezündet zu haben. Die Verteidigung beantragte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren. Das Urteil soll noch am Donnerstag verkündet werden.

