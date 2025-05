Im Suff mit Armbrust getötet: 25-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Als dieser zu seinem Auto humpelte und einsteigen wollte, habe der Angeklagte einen zweiten Schuss abgegeben. Der Pfeil traf ihn in den Brustkorb. Er starb noch am Tatort.

Demnach hatten der Beschuldigte und das Opfer im November 2024 auf einem Gartengrundstück bei Plaue (Ilm-Kreis) zunächst Bier getrunken und waren dann in Streit geraten.

Die Verteidigung kündigte an, dass sich der Angeklagte am nächsten Verhandlungstag am 4. Juni äußern wolle. Zum Prozessauftakt wurde zunächst ein Sachverständiger für Schusswaffen vom Landeskriminalamt (LKA) gehört. Dazu wurde auch die Armbrust im Gerichtssaal präsentiert.