"Knockout-51"-Prozess: Langjährige Haftstrafen gefordert!

Im Plädoyer der Bundesanwälte vor dem Oberlandesgericht in Jena hieß es, die Angeklagten hätten sich vor allem der Mitgliedschaft sowohl in einer kriminellen als auch einer terroristischen Vereinigung schuldig gemacht. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Angeklagten hätten sich vor allem der Mitgliedschaft sowohl in einer kriminellen als auch einer terroristischen Vereinigung schuldig gemacht, hieß es im Plädoyer der Bundesanwälte vor dem Oberlandesgericht in Jena am heutigen Donnerstag. Bei drei Angeklagten handle es sich zudem um Gründer von "Knockout".

Konkret forderten die Vertreter des Generalbundesanwalts (GBA) für den mutmaßlichen Rädelsführer eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren.

Mit Blick auf zwei weitere Mitangeklagte plädierten sie auf Gesamtfreiheitsstrafen von fünfeinhalb Jahren sowie von vier Jahren und drei Monaten. Für den jüngsten Angeklagten wurde eine Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verlangt.

Die vier angeklagten Männer im Alter zwischen 21 und 26 Jahren seien überzeugte Anhänger nationalsozialistischer Ideologien, so die Darstellung der beiden Bundesanwälte.