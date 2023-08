Mann (†66) stirbt nach Hausbrand: Hat sein Sohn das Feuer gelegt? Ehefrau sagt aus

Gera - Ausgerechnet in der Silvesternacht 2022 bricht in einem Familienhaus im Saale-Orla-Kreis ein Brand aus. Der schreckliche Verdacht: Der Familienvater soll das Feuer selbst gelegt haben. Der 61 Jahre alte Vater des Mannes starb später in Folge der Brandverletzungen, auch die 66 Jahre alte Mutter wurde lebensgefährlich verletzt und lag im Koma. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht in Gera sagte auch die Ehefrau aus.