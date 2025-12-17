Messerattacke auf Mitarbeiter einer Behörde: Täter laut Gutachten schuldunfähig

Erfurt - Nach der Messerattacke auf einen Behördenmitarbeiter hat in Erfurt der Prozess gegen einen 21 Jahre alten Mann begonnen.

Dem 21-jährigen Beschuldigten droht im Sicherungsverfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. © Sebastian Münster/dpa

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann als schuldunfähig gilt. Laut einem Sachverständigengutachten leidet der Beschuldigte unter paranoider Schizophrenie und soll nicht in der Lage sein, seine Schuld einzusehen.

Im Falle einer Verurteilung in dem als Sicherungsverfahren geführten Prozess droht dem Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der Beschuldigte soll an einem Montagmorgen im Juni einen Behördenmitarbeiter vor der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Apolda mit einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt haben.

Der Mann sei zu diesem Zeitpunkt Bewohner der Unterkunft gewesen. Aus der dortigen Küche soll er demnach zwei Messer mitgenommen haben, um die spätere Tat zu begehen, wie die Staatsanwältin in der Antragsverlesung schilderte.