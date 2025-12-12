Junge Frau entführt und nackt in Kiste gesperrt: Täter vor Gericht

Erfurt/Vogelsberg - Ein Paar im Landkreis Sömmerda hatte eine junge Frau als Geisel genommen und in eine Holzkiste eingesperrt. Nun beginnt gegen den Mann und die Frau der Prozess am Landgericht Erfurt .

Die 19-Jährige aus dem Landkreis Nordhausen war nach der Vermisstenmeldung zwei Tage später von der Polizei auf einem Grundstück in Vogelsberg gefunden worden. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft den 53 und 56 Jahre alten Angeklagten unter anderem gemeinschaftliche Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor, wie das Gericht mitteilte.

Sie sollen im Zeitraum vom 5. bis zum 8. Juli dieses Jahres die damals 19-Jährige zuerst in einem Fahrzeug bewusstlos gemacht haben. Im Anschluss sollen die beiden Angeklagten das Opfer in eine Scheune in einem kleinen Ort Vogelsberg im Landkreis Sömmerda in einer Kiste gefesselt und festgehalten haben.

Nach einem missglückten Fluchtversuch soll die junge Frau zunächst in einen Autokofferraum gesperrt und dann unter Drohungen mit einem Elektroschocker dazu gezwungen worden sein, unbekleidet in die Holzkiste zu steigen, so der Vorwurf weiter. Der angeklagte Mann soll die Kiste dann verschlossen und mit Gegenständen beschwert haben.

Die junge Frau aus dem Landkreis Nordhausen war am 5. Juli als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte nach damaligen Angaben sofort die Suche gestartet, da sie auf Medikamente angewiesen war.