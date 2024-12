Angeklagter soll Bekannten mit Pumpgun getötet haben: Ging es um eine Frau?

Erfurt - Mordprozess in Erfurt ! Ein Mann soll mit einer Pumpgun einen Bekannten im Sommer in einem Wohnviertel unter freiem Himmel erschossen haben. Hintergrund der Tat soll der Streit um eine Frau gewesen sein.

Die Tat habe er dem späteren Opfer zuvor auch angekündigt, hieß es in der zum Prozessbeginn am Landgericht Erfurt verlesenen Anklage.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48-Jährigen vor, sich an einem Juniabend 2024 bewaffnet und aufgemacht zu haben, um den Bekannten zu töten. Als er diesen in Begleitung dessen Hundes fand, habe er zunächst zwei Schüsse auf den 39-Jährigen abgegeben. Dabei sei der Mann am Rücken und der Hund am Kopf getroffen worden.

Als der Angeschossene Schutz hinter einem Auto gesucht habe, soll ihn der Angeklagte mit einem dritten Schuss in den Rücken getötet haben. Danach habe der Deutsche Waffe, Munition und die getragene Kleidung versteckt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Hintergrund der Tat soll der Streit um eine Frau gewesen sein. Der Angeklagte habe die Gunst einer 22-Jährigen zurückgewinnen wollen, die zum Tatzeitpunkt mit dem Opfer zusammen war, hieß es in der Anklage.