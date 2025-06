Rentner erstickt Ehefrau mit Kissen: So lautet das Urteil

Deshalb wurde er am Landgericht Mühlhausen wegen Totschlag zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der Mann war ursprünglich wegen Mordes angeklagt gewesen. Später plädierte die Staatsanwaltschaft aber auf Totschlag in einem minderschweren Fall und forderte eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe beantragt.

Der Rentner wurde am Landgericht Mühlhausen wegen Totschlag zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Richterin beschrieb in der ausführlichen Urteilsbegründung auch, dass das Ehepaar ein langes gemeinsames Leben hatte, kaum Zeit getrennt voneinander verbrachte und ein Pflegeheim keine Option für sie gewesen war. Sie beschrieb, wie sich der Ehemann auch nachts fast allein um die Schwerkranke kümmerte, sie pflegte und dabei selbst kaum mehr Erholung, kaum mehr Schlaf fand.

Er habe Ohnmacht verspürt, weil sich abzeichnete, dass sich die Situation der Frau nur noch verschlechtere, so Jumpertz. In der Tatnacht sei dann das Fass übergelaufen und er habe im psychischen Ausnahmezustand, also in verminderter Schuldfähigkeit, die Tat begangen.

In der Tatnacht habe der Mann zunächst wie jeden Abend seine Ehefrau "liebevoll" in die Bettdecke eingewickelt und sie später noch auf Mund und Stirn geküsst, bevor er das Kissen auf sie drückte. Die Frau habe nach Gegenwehr den Todeskampf verloren, so Richterin Jumpertz.