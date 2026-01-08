Kommissarin lässt Geschlechterwechsel eintragen: Behördenleitung zeigt sie an

Düsseldorf - Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat ihre Betrugs-Ermittlungen nach dem standesamtlichen Geschlechterwechsel eines Polizisten zu einer Polizistin eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat ein Verfahren gegen eine Polizistin eingestellt. © Marius Becker/dpa

"Das Verfahren wurde mangels Strafbarkeit eingestellt", teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Der Düsseldorfer Kommissar hatte im vergangenen Mai beim Standesamt einen Geschlechterwechsel vom Mann zur Frau eintragen lassen.

Daraufhin zeigte die Behördenleitung der Polizei die Beamtin wegen Betrugs an: Sie habe den Geschlechtswechsel lediglich aus Karrieregründen vollzogen, um bei Beförderungen einen Vorteil gegenüber männlichen Konkurrenten zu ergattern.

Zudem leitete die Polizeiführung ein Disziplinarverfahren gegen die Kommissarin ein und verhängte einen Beförderungsstopp.