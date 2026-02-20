Frau bei Straßenfest überrollt: Gericht fällt Urteil für 22-Jährigen

Düsseldorf - Weil er die Tante seiner Lebensgefährtin bei einem Straßenfest in Düsseldorf mit dem Auto überrollt hat, ist ein 22-Jähriger zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Ein 22-Jähriger wurde nach der Überroll-Tat bei einem Düsseldorfer Straßenfest zu fünf Jahren Haft verurteilt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Das Landgericht sprach ihn wegen versuchten Totschlags schuldig. Zudem muss er dem Opfer 9000 Euro Schmerzensgeld zahlen und für alle künftigen Folgen der Tat aufkommen.

Der 22-Jährige war am 7. September vergangenen Jahres angetrunken und ohne Führerschein von Mönchengladbach nach Düsseldorf gefahren. Dort hatte er auf der Kiefernstraße am Rande eines Straßenfestes mit dem Wagen eine 44-jährige Frau erfasst und schwer verletzt.

Das Opfer war die Tante seiner Partnerin, mit der er nach Roma-Recht verheiratet ist und zwei Kinder hat. Seine Lebensgefährtin war eine Woche zuvor bei ihm ausgezogen und zu ihrer Familie zurückgekehrt - "nach einem Vorfall häuslicher Gewalt", wie es hieß.

Nach Überzeugung der Richter hatte der 22-Jährige die Frau zwar nicht absichtlich angefahren. "Er hat die hilflos am Boden liegende Frau aber wissentlich überrollt und so mit Tötungsvorsatz gehandelt", sagte der Vorsitzende Richter.