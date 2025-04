23.04.2025 13:44 503 19-Jährige liegt zwei Tage lang tot in Gebüsch: Junger Mann informiert die Polizei

In einem Gebüsch an einem Weinberg in Stuttgart wurde die Leiche einer 19-Jährigen gefunden. Die Kripo ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Nach dem Hinweis eines 19-Jährigen rückte die Polizei zu einem Weinberg in Stuttgart an. Dort wurde die Leiche einer Jugendlichen (†19) gefunden. Die Leiche wurde in einem Gebüsch gefunden. (Symbolbild) © Julian Rettig/dpa Laut aktuellem Stand der Polizei soll sich die 19-Jährige am Freitagabend (18. April) zusammen mit einem Gleichaltrigen sowie einem Pärchen (beide 24) nahe der Augsburger Straße aufgehalten haben. Dort soll es zum Konsum von unbekannten Substanzen gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll es dem Teenager zunehmend schlechter gegangen sein. Trotz ihres Gesundheitszustandes wählten ihre Begleiter nicht den Notruf, sondern ließen die Jugendliche zurück. Am vergangenen Sonntag wurde die Leiche des Mädchens in einem Gebüsch gefunden, wie es in einer Meldung von Mittwoch hieß. Dort soll sie zwei Tage gelegen haben, bis der Hinweis des 19-Jährigen einging. Mord Doppelmord in Bad Nauheim: Polizei nimmt Tatverdächtige fest Dieser sowie das Pärchen wurden wegen des Verdachts auf unterlassener Hilfeleistung festgenommen, befinden sich mittlerweile jedoch wieder auf freiem Fuß. Um weitere Erkenntnisse über die Todesursache zu erlangen, wurde eine Obduktion beantragt. Die Kriminalpolizei sowie Staatsanwaltschaft Stuttgart untersuchen den Fall. Unklar ist unter anderem, welche Drogen konsumiert wurden.

