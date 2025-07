21.07.2025 12:30 Leblose Person in Hamburg gefunden: Ermittlungen laufen

In der Karl-Lagerfeld-Promenade in der Hamburger Innenstadt wurde am Montag eine Leiche gefunden.

Von Jana Steger

Hamburg - In der Hamburger Innenstadt wurde am Montagvormittag eine Leiche aufgefunden. Alles in Kürze Leblose Person in Hamburg gefunden

Leiche an Karl-Lagerfeld-Promenade entdeckt

Polizei ermittelt ohne Hinweis auf Fremdverschulden

Rechtsmedizin untersucht Todesursache

Identität des Toten noch unbekannt Mehr anzeigen In der Karl-Lagerfeld-Promenade in der Hamburger Innenstadt wurde am Montag eine Leiche gefunden. © NEWS5 / Sebastian Peters Gegen 9.50 Uhr soll die leblose Person an der Karl-Lagerfeld-Promenade von einem Passanten aufgefunden worden sein, erklärte ein Sprecher der Hamburger Polizei auf Nachfrage von TAG24. Der Leichnam sei mittlerweile abtransportiert. Das Institut für Rechtsmedizin und Todesermittler seien bereits in die Ermittlungen involviert. Momentan soll es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden geben, so der Sprecher weiter. Die Rechtsmedizin ermittelt zur Todesursache. Weitere Hinweise zur Ursache konnte der Sprecher dazu bislang nicht geben. Auch zur Identität des Toten konnten keine Angaben gemacht werden. Andere Medien berichteten jedoch, dass es sich bei der Leiche um eine obdachlose Person gehandelt haben soll.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters