68-Jähriger tot in Wohnung gefunden: Hat sein Sohn (31) ihn umgebracht?

In einer Wohnung in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) wurde am Dienstag ein 68-jähriger Mann tot aufgefunden. Nun steht der Sohn unter dringendem Tatverdacht.

Von Maximilian Hölzel

Böhl-Iggelheim - Ereignete sich hier ein Familiendrama? In einer Wohnung in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) wurde am Dienstag ein 68-jähriger Mann tot aufgefunden. Mittlerweile steht der Sohn (31) unter dringendem Tatverdacht. Im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) wurde am Dienstagmorgen ein 68-jähriger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. (Symbolfoto) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurde der Senior am Dienstagmorgen leblos in seiner eigenen Wohnung in der Gemeinde Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) entdeckt.

Ersten Erkenntnissen zufolge weisen die vor Ort festgestellten Verletzungen des 68-Jährigen sowie die Spurenlage darauf hin, dass in jenem Fall ein Tötungsdelikt vorliegt. In unmittelbarer Nähe des Tatorts konnten die Einsatzkräfte der Polizei im weiteren Verlauf einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, bei dem es sich den Angaben nach um den Sohn des getöteten Mannes handelt. Mord Getötete Frau liegt monatelang in Wohnung: Ehemann festgenommen! Zum genauen Tathergang wurde zunächst noch nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal sowie die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben nun weitere Ermittlungen hinsichtlich der Hintergründe und dem Motiv der schrecklichen Tat aufgenommen.

