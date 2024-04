29.04.2024 12:27 Spaziergängerin findet Frauenleiche in Weser

Am Samstagnachmittag entdeckte eine Frau in Bremen-Vegesack eine Leiche in der Weser.

Von Nora Petig

Bremen - Am Samstagnachmittag entdeckte eine Frau in Bremen-Vegesack eine Leiche in der Weser. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Gegen 17.45 Uhr habe die Spaziergängerin die tote Person auf Höhe der Aussichtsplattform "Utkiek" gesehen und die Polizei alarmiert, teilten die Beamten mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und die Identität festgestellt. Es handele sich den Angaben nach um eine 86-jährige Frau. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, hieß es weiter. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

