Neue Spur im Fall Fabian (†8)? Ermittler durchsuchen Bauernhof

Güstrow - Noch immer stehen die Einsatzkräfte im Fall des getöteten Fabian (†8) vor einem Rätsel. Doch jetzt soll es eine neue Spur geben!

Einsatzkräfte durchsuchen einen Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern im Fall des getöteten Fabian (†8). © Stefan Tretropp

Aktuell durchsuchen Polizeibeamte einen Bauernhof in Reimershagen (Mecklenburg-Vorpommern) – rund zwölf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die Leiche des Jungen gefunden wurde.

Grund für die Durchsuchung sei ein Zeugenaufruf gewesen, heißt es nach Informationen von RTL. Polizei sowie Staatsanwaltschaft wollen die Aktion bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommentieren.

Laut Informationen der deutschen Presseagentur (dpa) waren die Beamten am Montag mit mehreren Wagen auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs präsent. Bilder zeigen, dass dort Rinder gehalten werden. Die Polizei hatte einen Mini-Bagger auf einem Anhänger dabei, der allerdings bis zum Nachmittag nicht zum Einsatz gekommen worden sein soll.

Ebenso sei mit Mistgabeln ein Misthaufen durchsucht worden. Weiterhin bleibt unklar, was die Ermittler suchen.