Wer hat den kleinen Fabian (†8) getötet? Stimmung in Güstrow ist angespannt

Güstrow - Ungewissheit und Trauer in Güstrow südlich von Rostock: Neun Tage nach dem Verschwinden des kleinen Fabian, dessen Leiche am vergangenen Dienstag gefunden wurde , ist immer noch unklar, wer das Kind getötet hat. Der Achtjährige, der unweit von Güstrow an einem Tümpel entdeckt wurde, wies Anzeichen von Gewalt auf.

Vikar Tim Trabe leitete am Sonntag in der Marienkirche einen Familiengottesdienst. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis ist der achtjährige Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. © Stefan Sauer/dpa

Bei einem Familiengottesdienst gedachten am Sonntag in der Pfarrkirche von Güstrow rund 100 Menschen des Grundschülers.



"Ich habe so viele Fragen und doch so wenig Antworten", sagte Vikar Tim Trabe in seiner Predigt. Worte, die zu den derzeitigen Ermittlungen passen und vielen aus der Seele sprechen dürften.

Bürgermeister Sascha Zimmermann (50, FDP) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Stimmung in Güstrow sei angespannt.

Alle hofften, dass die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft schnell zum Erfolg führen, damit klar werde, was passiert ist und ob eine Gefahr für die Stadtgesellschaft bestehe. "Manche sagen, sie trauen sich nicht mehr, ihre Kinder alleine aus dem Haus zu lassen."