Eingemauerte Leiche in Stuttgarter Wohnung entdeckt: Lebensgefährte in U-Haft

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Schreckensfund! In einer Wohnung in Stuttgart entdeckte die Polizei am Montag einen weiblichen Leichnam. In der Wohnung des Paares werden Spuren gesichert. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa Die Tote (†48) wurde in einem Hohlraum in der Wand eingemauert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gefunden worden sei sie Mithilfe von Leichenspürhunden. Der Lebensgefährte (47) der Toten steht nun im Verdacht, seine Freundin getötet und sie daraufhin in der gemeinsamen Wohnung versteckt zu haben. Da Angehörige der Frau mehrere Wochen keinen Kontakt mehr herstellen konnten, galt sie seit dem 16. Oktober als vermisst. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, wobei sie auf den 47-Jährigen stieß. Der Freund des Opfers wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat laufen.

