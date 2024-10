20.10.2024 19:47 2.751 Erschreckender Fund: Anwohner finden zwei Leichen - Polizei rätselt

Am Sonntagmorgen entdeckten Anwohner in Niederdürenbach (Rheinland-Pfalz) zwei Leichen. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen.

Von Angelico Moretti

Niederdürenbach - Eine wahrhaft schreckliche Entdeckung mussten Passanten am heutigen Sonntag im Kreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) machen. Gleich zwei Leichen stellen die Polizei derzeit vor ein Rätsel. Die Polizei hofft nach dem doppelten Leichenfund auf Zeugenhinweise (Symbolfoto) © 123RF/majestix77 Wie ein Sprecher berichtete, ging der entsprechende Hinweis auf den doppelten Leichenfund gegen 8 Uhr morgens bei der Dienststelle ein. Kräfte der Polizei konnten den Fund in der 1000-Seelen-Gemeinde Niederdürenbach schließlich bestätigen. Bislang konnten aber noch keinerlei Informationen zu den Identitäten oder gar den Geschlechtern der beiden Toten weitergegeben werden. Auch, ob sie in einer Wohnung oder im Freien gefunden wurden, blieb bislang unklar. Derzeit ermittelt die zuständige Kriminalpolizei aus Koblenz ebenfalls in alle Richtungen, da nicht einwandfrei festgestellt werden konnte, ob das Ableben der beiden Personen einen kriminellen Hintergrund gehabt haben könnte. Da die genaue Sachlage und die Hintergründe noch weitestgehend unklar scheinen, erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0261/92156390 Hinweise aus der Bevölkerung.

