Frauenleiche aus Main geborgen: Identität jetzt klar, Umstände mysteriös

Frankfurt am Main - Nachdem am vergangenen Sonntag eine weibliche Leiche bei Frankfurt aus dem Main geborgen wurde, gibt es nun neue Erkenntnisse zu deren Identität und Vorgeschichte.

Am 21. April wurde die Leiche einer 44-jährigen Frau in Frankfurt aus dem Main gezogen. Nun gibt es einige neue Entwicklungen. © 5VISION.NEWS

Laut einer Polizeimeldung vom Donnerstag konnte die tote Frau am Mittwoch als eine in der Schweiz lebende deutsche Staatsangehörige identifiziert werden.

In der Schweiz galt die 44-Jährige bereits seit geraumer Zeit als vermisst.

Ein letztens Lebenszeichen der Frau gab es am 13. April dieses Jahres. An jenem Tag fuhr sie mit ihrem Auto nach Deutschland. Danach verliert sich ihre Spur, bis sie unter tragischen Umständen schließlich am Sonntagnachmittag im Frankfurter Stadtteil Schwanheim leblos aus dem Main gezogen wurde.

Passanten hatten die Tote zuvor im Fluss entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert.

Die Todesumstände sowie die Möglichkeit eines Verbrechens sind derzeit noch ungeklärt, weshalb die Frankfurter Kriminalpolizei mit Hochdruck ermittelt.