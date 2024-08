Frauenleiche in Magdeburg entdeckt - ist es die vermisste Christine K.?

Magdeburg - Schock-Fund in Magdeburg ! Am Donnerstagmorgen wurde im Magdeburger Süden eine weibliche Leiche gefunden. Die Umstände sind noch völlig unklar.

In Magdeburg wurde nahe einer Sandgrube die Leiche einer Frau gefunden. (Symbolbild) © 123RF/andrei310

Gegen 9.30 Uhr fand ein Mitarbeiter einer Sandgrube in der Straße "Am Anker" im Magdeburger Ortsteil Beyendorf-Sohlen die Leiche einer Frau.

Wie ein Sprecher vom Polizeirevier Magdeburg auf TAG24-Nachfrage bestätigte, konnte die Identität der Frau noch nicht geklärt werden.

Auch darüber, ob bei ihrem Tod Fremdeinwirkung stattgefunden habe, könne man noch nicht sagen, hieß es. Zunächst würde die Identität der Leiche geklärt werden, dann weiter ermittelt werden.

Könnte es sich bei der Toten um die seit Wochen vermisste Christine K. (68) handeln? Die Rentnerin war am 11. August von dem Seniorenheim in Reform, in dem sie lebte, als vermisst gemeldet worden.