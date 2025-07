Frau (†45) tot in Wohnung gefunden, 5000 Euro Belohnung ausgesetzt

Nidderau - Der Verdacht eines Tötungsdelikts steht im Raum, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln mit Hochdruck. Zugleich suchen die Ermittler dringend Zeugen : Wer hat die Nicole Lang aus Nidderau vor dem 14. März gesehen? Eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro wurde ausgelobt!

Alles in Kürze

Seitdem ermitteln das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, wie beide Behörden am Donnerstag mitteilten.

Die 45-Jährige wurde am Morgen des 14. März tot in ihrer Wohnung im Zeisigweg im Stadtteil Ostheim aufgefunden .

Die Polizei veröffentlichte im Zusammenhang mit dem Zeugenaufruf ein Fahndungsplakat. © Polizeipräsidium Südosthessen

Die Ermittler stellen diese Fragen:



Wer hat Nicole Lang in den Tagen vor dem 14. März gesehen?

Wer hat am 14. März oder in den Tagen davor verdächtige Personen oder Autos rund um den Zeisigweg in Nidderau-Ostheim gesehen?

Die Kriminalpolizei in Hanau ist unter der Telefonnummer 06181100123 erreichbar.

Ebenso können sich Zeugen mit Hinweisen zum Tod von Nicole Lang aus Nidderau per E-Mail an Ag-Dreizehn.ppsoh@polizei.hessen.de an die Beamten wenden.

"Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, hat die Staatsanwaltschaft Hanau eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt", hieß es abschließend.