12.09.2023 16:20 Grausamer Fund: Spaziergänger entdecken eine Wasserleiche

Grausamer Fund in Lohmar knapp 30 Kilometer von Köln entfernt. Spaziergänger haben am heutigen Dienstag (12. September) eine Leiche in der Agger entdeckt!

Von Frederick Rook

Lohmar - Grausamer Fund in Lohmar knapp 30 Kilometer von Köln entfernt. Spaziergänger haben am heutigen Dienstag eine Leiche in der Agger entdeckt! Ein Notarzt konnte nach der Bergung der leblosen Person nur noch deren Tod feststellen. © Marius Fuhrmann Nach ersten Informationen waren die Rettungskräfte zunächst von einer hilflosen Person in dem Fluss ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr und die Besatzung des Hubschraubers Christoph 3, der zufällig in der Nähe kreiste, suchten daraufhin in Höhe des Ortsteils Donrath den Fluss ab. Auf einer Kiesbank in der Flussmitte fanden sie schließlich eine leblose Person. Polizeimeldungen Schwerer Unfall: Lokführer bremst, weil er Arm auf Gleisbett entdeckt Mehrere Einsatzkräfte zogen die Frau zunächst ans Ufer. Dort konnte ein Notarzt jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Von einem Fremdverschulden ist derzeit jedoch nicht auszugehen. Ein Badeunfall kommt wohl nicht in Frage, weil die Leiche bekleidet war.

Titelfoto: Marius Fuhrmann