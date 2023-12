Grausiger Fund: Passantin entdeckt Leiche in leerstehendem Gebäude

Neuss - In Neuss hat eine Passantin eine grausige Entdeckung gemacht: Die Frau entdeckte eine männliche Leiche in einem leerstehendem Gebäude.

Die Polizei hat nach einem Leichenfund in Neuss Ermittlungen eingeleitet. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Ein Sprecher der Polizei erklärte am Montag, dass die Passantin die Leiche am gestrigen Sonntag gegen 13.30 Uhr in dem Gebäude an der Straße Am Konvent entdeckt hatte. Demnach lag der Leblose im Bereich eines Treppenabgangs.

Sofort alarmierte die Zeugin die Beamten, die wenig später am Einsatzort eintrafen.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 50-jährigen Obdachlosen, der in dem Gebäude offenbar sein Lager errichtet hatte.

"Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Fremdverschulden als Todesursache nicht infrage kommt", schilderte der Sprecher.