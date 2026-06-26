Grusel-Fund an der Autobahn: Lkw-Fahrer sitzt tot am Steuer

Hamburg - Schlimme Entdeckung im Süden Hamburgs: Auf einem Rastplatz an der A7 ist am Freitag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Tote saß hinter dem Steuer seines Lastwagens.

Am Freitag wurde auf dem Rastplatz Stillhorn-Ost an der A7 die Leiche eines Mannes gefunden. Der Lkw-Fahrer saß leblos am Steuer. © Lenthe-Medien/Reimer

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, hatten sich Kollegen des Mannes Sorgen gemacht, da dieser nicht erreichbar gewesen sei. Beamte aus Niedersachsen machten den Lkw schließlich gegen 11 Uhr auf dem Rastplatz Stillhorn-Ost ausfindig.

Als sie das Führerhaus inspizierten, entdeckten sie den Fahrer, der leblos am Steuer saß. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Ob der Tod des Mannes womöglich mit einer Vorerkrankung oder aber der aktuellen Hitze zu tun hat, ist derzeit noch unklar.