Grusel-Fund: Männerleiche aus Fluss gezogen! Körper weist "markante Merkmale" auf

Greifswald - Gruselige Entdeckung in Greifswald! Eine männliche Leiche ist am Mittwochabend aus dem Fluss Ryck gefischt worden. Die Identität ist bislang noch nicht klar.

Wer Angaben zur Identität des Verstorbenen machen kann, soll sich an das Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540224, an die Internetwache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.