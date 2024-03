Passanten entdecken Wasserleiche in Elbe

Hamburg - Am Dienstagmorgen kam es in Hamburg zu einem Leichenfund .

Die Feuerwehr hat die Leiche aus dem Wasser geborgen. © HamburgNews

Passanten hatten gegen 10 Uhr eine leblose Person in der Nähe der Willy-Brandt-Straße gefunden und umgehend den Notruf gewählt. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24.

Als die Einsatzkräfte am Fundort an der Oberbaumbrücke in der Hamburger Altstadt eintrafen, trieb die Person nahe der Kaimauer im Wasser und war leicht eingeklemmt.

Die Rettung wurde mithilfe eines Schnellbootes eingeleitet, erklärte Feuerwehrmann Philipp Baumann. Die Feuerwehrleute konnten den Mann schließlich nur noch tot aus dem Wasser in einem Seitenarm der Elbe bergen.

Wieso und wo die Person zu Tode gekommen ist, dazu ist bislang nichts bekannt. Auch zum Alter des Mannes wisse man derzeit nichts, so Baumann.



25 Einsatzkräfte der Hamburger Feuerwehr waren insgesamt am Morgen im Einsatz.