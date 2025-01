Jesus-Tattoo, Rose und Schriftzeichen: Unbekannter Toter identifiziert!

Der unbekannte Tote hat mehrere Tätowierungen am Oberkörper und an den Armen.

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, wurde der Mann am Donnerstag, den 24. Oktober vergangenen Jahres, im Westhafenkanal zwischen Goerdelersteg und Mörschbrücke tot gefunden.

Die Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen?

Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?

Wer kann weitere Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten per Telefon unter der 030/4664912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin Hinweise entgegen.