Jesus-Tattoo, Rose und Schriftzeichen: Wer kennt diesen unbekannten Toten?

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, wurde der Mann am Donnerstag, den 24. Oktober vergangenen Jahres, im Westhafenkanal zwischen Goerdelersteg und Mörschbrücke tot gefunden.

Bisher ist nicht klar, um wen es sich bei dem Mann handelt.

Er wird wie folgt beschrieben:

ungefähr 30 bis 40 Jahre alt

1,64 Meter groß

kurzes, rotblondes Haar

Der unbekannte Tote hat mehrere Tätowierungen am Oberkörper und an den Armen. An der linken Brust hat er ein männliches Gesicht mit Dornenkranz, am linken Oberarm eine betende Frau und betende Hände, eine Rose sowie asiatische Schriftzeichen tätowiert. Auf seinem linken Unterarm ist ein asiatisches Schriftzeichen und auf dem rechten Oberarm ein Teufel tätowiert.