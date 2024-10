Junge Frau tagelang vermisst: Anruf eines Spaziergängers bringt traurige Gewissheit

Sankt Julian - Tagelang wurde mit Hochdruck nach ihr gesucht, mittlerweile herrscht - leider traurige - Gewissheit. Eine junge Frau wurde am gestrigen Mittwochnachmittag tot im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel entdeckt.

Zuvor hatte die Polizei unter anderem mit Spürhunden nach der Vermissten gesucht. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei erst am heutigen Donnerstag berichtete, hatte ein Spaziergänger die Ordnungshüter am Vortag über seinen erschreckenden Fund informiert.

Seinen Ausführungen zufolge hatte er einen leblosen Körper in einem Teilstück der Glan in der Nähe der Gumbsweiler Mühle in Sankt Julian entdeckt. Die ebenfalls angerückte Feuerwehr konnte den Leichnam der Frau schließlich bergen.

Dabei ergaben erste Ermittlungen bereits: Bei der Toten handelt es sich um eine 27 Jahre alte Frau. Diese wurde zwei Tage vor dem Leichenfund, am 14. Oktober, als vermisst gemeldet. Seitdem hatten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr intensiv nach ihr gesucht, wobei auch Spürhunde, Drohnen und Wärmebildkameras zum Einsatz kamen.