Junger Mann tot aufgefunden: 27-Jähriger starb durch Stichverletzungen

Eging am See - Im niederbayerischen Landkreis Passau ist ein junger Mann mit einer tödlichen Stichverletzung in seiner Wohnung aufgefunden worden.

Am Dienstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einer verletzten Person gerufen – zu spät. Der Mann war bereits tot. © 123RF/chalabala

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Freitag mitteilte, wurden Beamte der Polizeiinspektion Vilshofen am Dienstagabend gegen 21 Uhr zu einer verletzten Person in Eging am See gerufen.

Gemeinsam mit dem Rettungsdienst öffneten sie die Wohnung des Mannes.

"Dort fanden sie einen 27-jährigen Mann leblos vor, wobei der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte", teilten die Beamten mit.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau wurde am Folgetag eine Obduktion durchgeführt. "Diese wurde noch am Mittwoch durchgeführt und ergab, dass eine Stichverletzung am Oberkörper todesursächlich war", hieß es weiter.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.