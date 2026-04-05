Kripo ermittelt: Leiche neben Bahngleisen an der Königsbrücker Straße gefunden
Dresden - Schrecklicher Fund am Ostersonntag im Dresdner Norden: Etwa zwei Meter neben den Straßenbahngleisen wurde die Leiche eines 54-Jährigen entdeckt.
Der Mann wurde gegen 7.20 Uhr an der Königsbrücker Straße zwischen der Magazinstraße und der S-Bahn-Haltestelle "Hellersiedlung" gefunden.
Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage von TAG24.
Demnach sei die Todesursache bislang noch völlig unklar. Für die Ermittlungen wurde auch die Kriminalpolizei eingeschaltet.
Für die Spurensicherung war die Bahnstrecke nach Hellerau und Weixdorf bis etwa 13.30 Uhr gesperrt. Bahnen der Linien 7 und 8 mussten umgeleitet werden.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide oder Selbstverletzungen. Da der Vorfall aber zeitweise zu einer Sperrung der Bahnstrecke geführt hat und viele Reisende betroffen waren, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Roland Halkasch