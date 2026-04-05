Kripo ermittelt: Leiche neben Bahngleisen an der Königsbrücker Straße gefunden

Dresden - Schrecklicher Fund am Ostersonntag im Dresdner Norden: Etwa zwei Meter neben den Straßenbahngleisen wurde die Leiche eines 54-Jährigen entdeckt.

Um den Fundort wurde ein blaues Zelt aufgespannt. © Roland Halkasch

Der Mann wurde gegen 7.20 Uhr an der Königsbrücker Straße zwischen der Magazinstraße und der S-Bahn-Haltestelle "Hellersiedlung" gefunden.

Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Demnach sei die Todesursache bislang noch völlig unklar. Für die Ermittlungen wurde auch die Kriminalpolizei eingeschaltet.