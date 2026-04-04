Mysteriöser Polizeieinsatz! Ermittler finden Leichenteile bei tagelangen Durchsuchungen

Holtgast - Bei einem tagelangen Großeinsatz in der kleinen Gemeinde Holtgast in Ostfriesland haben Ermittler einem Bericht der "Nordwest-Zeitung" zufolge Leichenteile gefunden.

Seit mehreren Tagen durchsucht die Polizei in Ostfriesland nach dem angeblichen Fund von Leichenteilen mehrere Grundstücke ab. © NonstopNews / Marcel Zimmering

Mehrere Grundstücke und Bauernhöfe in dem Ort im Landkreis Wittmund wurden nach Angaben eines dpa-Reporters durchsucht.

Die Polizei äußerte sich "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht zu dem Einsatz. Laut Staatsanwaltschaft Aurich soll es in der kommenden Woche nähere Informationen geben.

Dem Zeitungsbericht zufolge betreffen die Durchsuchungen, die seit Dienstag laufen sollen, die Holtgaster Ortsteile Fulkum und Utgast. Wie die Zeitung schrieb, sollen die Ergebnisse der Durchsuchung nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft zunächst ausgewertet werden.