Leblose Person an Bahngleisen entdeckt: Notarzt kann nur noch Tod feststellen!

Sankt Augustin - Zwei jungen Männer haben neben der Bahnstrecke in Sankt Augustin ( Nordrhein-Westfalen ) am Donnerstagnachmittag (15. Februar) eine Leiche entdeckt.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort an der Straße "Am Rosenhain" eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der leblosen Person feststellen. © Marius Fuhrmann

Derzeit ist das Teilstück zwischen Siegburg und Hennef wegen des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr voll gesperrt.

Es kommt bereits zu ersten Verspätungen im Bahnverkehr.

Da die Leiche direkt unterhalb der Gleise gelegen haben soll, ist ein suizidaler Hintergrund des Geschehens nicht auszuschließen. Bestätigen wollte dies die Polizei auf Nachfrage aber nicht.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort an der Straße "Am Rosenhain" eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der leblosen Person feststellen, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte.

Die Leiche soll zuvor schon einige Stunden am Fundort gelegen haben.