Leichenfund in München: 62-Jähriger wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Alles in Kürze

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Getöteten und bittet um Zeugenhinweise. © Daniel Karmann/dpa; Polizei München (Montage)

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Leiche des 62-Jährigen am Montag vor einer Woche in seinem Wohnanwesen im Münchner Stadtteil Obermenzing entdeckt. Der Mann war demnach bereits mehrere Tage zuvor verstorben.

Am Donnerstag wurde eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin durchgeführt. Diese ergab, dass der 62-Jährige Opfer eines Tötungsdeliktes geworden war.

Die Kriminalpolizei ermittelt auf Hochtouren und sucht dringend Zeugen.

Das Opfer lebte alleine und zurückgezogen in seinem Wohnanwesen in der Keyserlingstraße in Obermenzing.

Der 62-Jährige hatte zudem eine Zweitwohnung in der Keferloherstraße in Milbertshofen, in der er sich den Ermittlungen zufolge regelmäßig aufhielt.