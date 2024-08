01.08.2024 16:30 Lebloser Mann aus Offenburger Gifizsee geborgen: Wie kam er zu Tode?

Wassernotfall am Gifizsee! Spaziergänger entdeckten am Donnerstag eine leblose Person im Wasser. Die Einsatzkräfte rückten an.

Von Johanna Baumann

Offenburg - Augenzeugen hatten am heutigen Donnerstag eine leblose Person im Gifizsee in Offenburg entdeckt. Für den Mann kam am Donnerstag jede Hilfe zu spät. © Christina Häußler / EinsatzReport24 Wie die Feuerwehr mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 11.40 Uhr zu dem Wassernotfall an. Die leblose Person befand sich an der westlichen Seeseite im Uferbereich. Sie wurde geborgen und ans Ufer gebracht. Der dortige Notarzt konnte jedoch nichts mehr für den Mann tun. Der Großeinsatz, bei dem 17 Kräfte und sechs Wagen der Feuerwehr anrückten, dauerte rund eine Stunde. Wie der Mann zu Tode kam, ist unklar und soll nun ermittelt werden.

