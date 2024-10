14.10.2024 11:49 Leiche in ausgebrannter Hütte in Wald entdeckt: Ermittler tappen im Dunkeln

Die Identität einer in einer ausgebrannten Gartenhütte gefundenen Leiche in einem Wald bei Emskirchen in Mittelfranken ist weiterhin unklar.

Von Benedikt Zinsmeister

Emskirchen - Tage, nachdem eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche in einer ausgebrannten Hütte in einem Wald in Mittelfranken gefunden wurde, ist weder klar, wer die tote Person ist noch, wie das Feuer ausbrach. Die Hütte brannte vollständig aus. Im Inneren wurde die Leiche entdeckt. © NEWS5 / Kevin Weddig Zeugen alarmierten am Freitag gegen 21.45 Uhr die Rettungskräfte wegen der brennenden Hütte im Bereich des Kaltenneuser Wegs am Waldrand nahe Emskirchen. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Emskirchen stand die Hütte bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte zwar gelöscht werden, allerdings brannte das Häuschen komplett aus. Bei den Nachlöscharbeiten stießen die Rettungskräfte im Inneren auf die tote Person. Aufgrund des Zustands der Leiche konnte die verbrannte Person noch nicht identifiziert werden. Zeugenaufruf Männergruppe verprügelt 25-Jährigen am Altmarkt - Polizei sucht Zeugen Eine Obduktion sei für Mittwoch geplant, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Erkenntnisse, um wen es sich bei dem Brandopfer handelt. Leichenfund bei Emskirchen: Polizei sucht Zeugen Ein Leichenwagen und Rettungskräfte stehen am Einsatzort. © NEWS5 / Kevin Weddig Auch in Bezug auf die Brandursache tappen die Ermittler im Dunkeln. Es gebe aber keinerlei Hinweise auf Brandstiftung oder Fremdverschulden, sagte die Polizeisprecherin. Strom gab es in der Hütte nicht. Im Umfeld des Einsatzortes wurde ein Fahrrad gefunden. Ob diese der verstorbenen Person gehörte, stand zunächst nicht abschließend fest. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Brand oder zu Bewohnern der Hütte machen können, sich unter der Telefonnummer 091121123333 zu melden.

Titelfoto: NEWS5 / Kevin Weddig