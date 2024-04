Leiche vor Kulturzentrum in Hamburg gefunden! Was steckt dahinter?

Hamburg - Schaurig: Im Eingangsbereich des Kulturzentrums Fabrik in Hamburg-Altona ist am frühen Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden.

In Hamburg ist am Freitagmorgen eine Leiche entdeckt worden. Sie lag im Eingangsbereich des Kulturzentrums Fabrik. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelte, gab die Polizei zunächst nicht an. Die Identität sei noch unbekannt, sagte eine Sprecherin am Freitag in Hamburg.

Der Hinweis auf die Leiche sei telefonisch eingegangen. Die Person wurde mit einem Rettungswagen in das Institut für Rechtsmedizin gefahren, um Hinweise auf die Todesursache zu bekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, hieß es. Das Landeskriminalamt ermittele deshalb vorerst nicht in dem Fall.